Бывший глава Хакасии скончался от коронавируса в возрасте 58 лет

Бывший глава Хакасии скончался от коронавируса в возрасте 58 лет
Виктор Зимин. Фото: Правительство Республики Хакасия

Экс-руководитель Республики Хакасия Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет. Информация о кончине политика появилась на официальном сайте правительства региона в понедельник, 23 ноября.

Причиной смерти Зимина стала пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Бывшего главу республики лечили в одном из военных госпиталей столицы, однако спасти жизнь политика медикам не удалось. Дата и место прощания будут известны позже.

Напомним, что Виктор Зимин занял пост руководителя республики Хакасия в 2009 году. В сентябре 2018 года, после того, как он набрал 32,42% голосов на выборах, Зимин решил снять свою кандидатуру с гонки за кресло главы региона и подал в отставку. Последние годы Зимин работал заместителем гендиректора РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине выдающегося театрального режиссёра Романа Виктюка. Ему было 84 года.

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