От коронавируса в Москве за сутки умерли 76 человек

От коронавируса в Москве за сутки умерли 76 человек
Коронавирус в Москве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Коронавирус продолжает забирать жителей столицы России. За прошедшие сутки в Москве от инфекции скончались 76 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 ноября, в столице России за весь период пандемии скончались 8 379 пациентов. Накануне, 22 ноября, была зафиксирована 71 смерть от коронавируса.

Напомним, что в России за прошедшие сутки инфекцией заразились 25 173 человека. Больше всего случаев болезни было выявлено в Москве — 6 866. Отметим, что именно столица России сохраняет за собой первую строчку среди регионов России по заболеваемости.

Всего в России коронавирус был обнаружен более чем у 2 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Суточный прирост перешел отметку в 25 тыс. человек.

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