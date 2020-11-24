Назван «самый грозный» симптом коронавируса

Назван &#171;самый грозный&#187; симптом коронавируса
Пациенты отмечают одышку, повышение температуры тела и кашель. Фото: pixabay

«Самым грозным» проявлением коронавируса стала одышка на фоне симптомов простуды. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, наличие одышки говорит о необходимости срочно обратиться за помощью врача.

Как сообщил ТАСС, специалист также отметила, что в период сложной эпидемиологической ситуации одновременное появление респираторных признаков, а также потери обоняния в большинстве ситуаций указывает на инфицирование новой болезни.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первичных зараженных Covid-19 было несколько. Соответствующее предположение выдвинули в ВОЗ.

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