В ВОЗ допустили, что первичных зараженных Covid-19 было несколько

Было несколько первичных зараженных коронавирусом, возможно, от разных носителей и в разное время. Соответствующее предположение озвучил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, мог быть больше, чем один первичный случай, поскольку, вероятно, передача происходила от нескольких видов животных.

Как сообщили «РИА Новости», Райан отметил, что появляется все больше сведений, что новый вирус находят в разных странах. И добавил, что нет сомнений, что болезнь имеет естественное происхождение. Возможно, носителями были летучие мыши.

ВОЗ рассчитывает на открытость и сотрудничество китайских коллег по выявлению источника коронавируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская вакцина стала 7-й в рейтинге востребованных от Covid-19.