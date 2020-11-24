Жительница Ленобласти неделю отбивала своих животных у зоозащитницы

В Ленобласти местной жительнице неделю пришлось искать своих животных после того, как их выставил за дверь бывший муж. Поиски животных закончились соседской войной, скандалом с зоозащитницей, а также не одним заявлением в полицию и прокуратуру.

История началась 16 ноября, когда утром на лестничной клетке одного из домов Всеволожского района местная жительница нашла чихуахуа, кошку и таксу. Там же были их лежанки и миски.

Позже выяснилось, что хозяйка животных поссорилась с бывшим супругом, который решил отомстить ей и выставил ее питомцев за дверь.

Нашедшая животных соседка решила вмешаться и позвонить в приют. Уже на следующий день сотрудники пристроили животных по новым домам.

Об этой истории хозяйка животных Елена решила написать в социальных сетях через два дня. Она рассказала, что животных забрала зоозащитница Ольга Провентьева, которая в ответ на просьбу вернуть пушистых отказала, указав на «плохое обращение».

Вслед за сообщением хозяйка животных записала видео, на котором не смогла сдержать слез. Она отмечала: ее животные не молоды и требуют особого ухода, данные о их местонахождении предъявлять ей отказываются.

История быстро набрала обороты в социальных сетях, пользователи которых разбились на несколько лагерей. Огласку она получила в том числе и благодаря крупному сообществу (более 14 тысяч человек) «Такс-альянс». Вслед за просьбой о помощи в социальных сетях со стороны хозяйки последовали заявления в прокуратуру и полицию.

Всех животных женщине удалось вернуть домой только 22 ноября – их расселили по разным домам. Таксу она смогла вернуть 18 ноября, забрав у тех, кто взял ее на передержку, кошку в переноске попросту подбросили к парадной спустя еще три дня. Время потребовалось на то, чтобы найти новых хозяев чихуахуа и связаться с ними.

Между тем в социальных сетях успела развернуться дискуссия о деятельности отдельных зоозащитников в Петербурге. По словам пользователей, некоторые не могут вернуть своих же животных по несколько лет.

Сама Ольга Провентьева создала в «ВК» группу под названием «Законный невозврат».

«Сообщество пропагандирует законный невозврат животных безответственным владельцам», — говорится в описании к группе.

Ранее gazeta.spb.ru писала об истории 26 дворняжек, которых в одной квартире держала жительница Колпино. Изначально женщина подкармливала бездомных псов, а затем стала забирать их домой. Спустя некоторое время с собаками перестали гулять, они справляли нужду прямо в квартире, что привело к возмущению соседей. Животных было решено перевезти в приют.