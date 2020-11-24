Экологическая служба изучает причину «покраснения» воды в реке Новая

Результаты экологической дежурной службы станут доступными через 10-14 дней.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, о загрязнении реки рассказали местные жители Санкт-Петербурга. Жалобы поступили о том, что вода окрасилась в реке в красный цвет на нескольких участках от улицы Козлова до проспекта Стачек.

«На место была направлена мобильная экологическая дежурная служба. Произведен визуальный мониторинг акватории. Также, с привлечением аккредитованной лаборатории, специалисты осуществили отбор проб воды и направили ее на анализ. Результат по химическим показателям ожидается в течение 10-14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, специалисты отметили, что вода не токсична. Показатели pH в норме, а также в пробе обнаружены жизнеспособные особи циклопов (Cyclops furcifer) и большое количество зоопланктона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино.