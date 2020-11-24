Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино

Жители Петербурга стали массово жаловаться на загрязнение реки Новой в парке Александрино в Кировском районе — вода в ней в очередной раз изменила цвет.

Широкой огласке случай предали средства массовой информации, после чего инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В связи с этим следователями организована проверка, которая проводится на месте возможного загрязнения реки.

В парке Александрино работают следователи-криминалисты, представители комитета по природопользованию и сотрудники Исследовательского центра «ТАСИС». Они взяли пробы воды из реки Новая и осмотрели место происшествия. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты не обнаружили загрязнений в пробах воды с форта «Риф» в Кронштадте.