Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино

Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино
Обстоятельства возможного загрязнения выясняются. Фото: пресс-служба СЗ СУ на транспорте СК РФ

Жители Петербурга стали массово жаловаться на загрязнение реки Новой в парке Александрино в Кировском районе — вода в ней в очередной раз изменила цвет.

Широкой огласке случай предали средства массовой информации, после чего инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В связи с этим следователями организована проверка, которая проводится на месте возможного загрязнения реки.

В парке Александрино работают следователи-криминалисты, представители комитета по природопользованию и сотрудники Исследовательского центра «ТАСИС». Они взяли пробы воды из реки Новая и осмотрели место происшествия. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты не обнаружили загрязнений в пробах воды с форта «Риф» в Кронштадте.

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