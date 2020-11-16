Специалисты не выявили загрязнения воды возле форта «Риф» в Кронштадте

В Кронштадте экологическая аварийная служба не посчитала странное зеленое помутнение воды в Финском заливе загрязнением.

Как сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, загрязнение акватории вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей. Подобные изменения были замечены не только возле форта «Риф», но и возле побережья форта «Шанц».

Отмечается, что данные образования появились после замерзания луж. Появившийся зеленый и непривычный цвет – это налет отмерших сине-зеленых водорослей, который к тому же имеет характерный запах.

Также экологи не выявили никаких химических примесей. Кроме этого, жителей Кронштадта заверили о том, что гибель моллюсков не должна вызывать опасений.

Напомним, что в понедельник, 16 ноября, местные жители сообщили о загрязнении воды возле берега форта «Риф». Очевидцы жаловались на то, что вода стала зеленой, а сама акватория находится в удручающем состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что загрязнением реки Святки в Ленобласти заинтересовались в Росприроднадзоре.