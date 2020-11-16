Жители Кронштадта обнаружили странное зеленоватое загрязнение залива

Жители Кронштадта обнаружили странное зеленоватое загрязнение залива
Загрязнение возле форта "Риф" Фото: vk.com/regio78

Местные жители Кронштадта сообщили о загрязнении берега залива возле форта «Риф». Странная зеленая жидкость появилась в акватории в понедельник, 16 ноября.

Информацию об этом предоставили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Регион 78 | Санкт-Петербург».

По словам местных жителей «форт Риф в Кронштадте выглядит удручающе».

На фотографиях можно увидеть неизвестную и странную жидкость вдоль берега. Вода окрасилась в зеленый цвет.

Причина загрязнения на данный момент остается неизвестной. По факту загрязнения будут проводиться проверки, которые позволят установить обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что загрязнением реки Святки в Ленобласти заинтересовался Росприроднадзор.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
загрязнение воды Кронштад новости спб форт риф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонтные работы в доме на 18-линии Васильевского острова, где рухнули ...
В Петербурге полицейским выплатят премии в 25 тысяч рублей за охрану правопорядка
Разводка Ладожского моста будет проходить четыре ночи подряд до 24 ноября
Специалисты не выявили загрязнения воды возле форта «Риф» в Кронштадте
В Петербурге молодая семья изнасиловала мужчину и сняла весь процесс на видео
Жители Кронштадта обнаружили странное зеленоватое загрязнение залива
Проблема веселящего газа и начало обучения школьников в смешанном формате: ...
Роспотребнадзор опубликовал новые правила выписки переболевших коронавирусом