Загрязнением реки Святки в Ленобласти занялся Росприроднадзор

В Ленинградской области местный житель пожаловался на загрязнение реки Вятки, которое происходит периодически из-за ненадлежащей эксплуатации канализационной насосной станции.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, для проверки информации был совершен выезд к месту нарушения. В момент осмотра сброс стоков на рельеф не осуществлялся. Однако визуально зафиксировано, что некоторое время назад, стоки переливались через канализационную насосную станцию и сбрасывались таким образом в реку.

В настоящий момент государственным инспектором решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения экологических требований при эксплуатации сооружений.

Напомним, что в октябре 2019 года Росприроднадзор уже привлекал к ответственности организацию, эксплуатирующую канализационную насосную станцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на загрязнение скульптуры в Центральном районе.