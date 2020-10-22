Петербуржцы пожаловались на загрязнение скульптуры в Центральном районе

Петербуржцы пожаловались на загрязнение скульптуры в Центральном районе
Скульптурная композиция на пересечении Белинского с набережной. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Северной столицы заметили загрязнение скульптурной композиции на пересечении Белинского и набережной. Большое скопление мусора было обнаружено у фонтана «Река времени», где установлена фигура мальчика с закинутыми за голову руками, а также два гранитных пилона с надписями – «Двадцатый век и «Двадцать первый век».

Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». Авторы сообщили о том, что обратились в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с просьбой убрать загрязнение. На данное обращение служба отреагировала оперативно и ликвидировала мусор.

Кроме этого, жители выразили беспокойство о том, что им самим нужно напоминать об уборке мусора в общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что специалист Водоканала из Пушкина перевела мошенникам более 2 млн рублей.

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