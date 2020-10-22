Специалист Водоканала из Пушкина перевела мошенникам 2,4 млн рублей

Полиция Пушкинского района открыла уголовное дело по факту мошенничества в отношении 47-летней женщины, работающей ведущим специалистом водоснабжающей организации.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером в среду, 21 октября, женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении. Она рассказала, что в то утро ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ».

Обманным путем они убедили жертву сообщить им реквизиты банковской карты из код из СМС-сообщения. После этого с карты женщины списались 2 млн 407 тыс. 342 рубля.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники заменили пенсионерке из Ленобласти фильтры на 30 тысяч. По статье «Мошенничество» возбудили уголовное дело.