Мошенники заменили пенсионерке из Ленобласти фильтры на 30 тысяч

Одна из подозреваемых в мошенничестве. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Одна из подозреваемых в мошенничестве. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Ленинградской области жительница Тосненского района лишилась накоплений после визита мошенников. Злоумышленники заменили ей фильтры и заставили заплатить почти 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что в полицию обратилась жительница поселка Тельмана. Она рассказала, что в ее квартиру пришли неизвестные, которые назвались сотрудниками администрации.

Они заменили у нее дома фильтры и взяли за это 29 980 рублей. По статье «Мошенничество» возбудили уголовное дело.

Злоумышленников смогли задержать. Их автомобиль остановили на Аннинском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как отличить волонтера от мошенника. Так, например, волонтеры никогда не заходят в квартиру или дом. Кроме того, добровольцы никогда не придут, если вы не оставляли заявку на покупку продуктов или лекарств.