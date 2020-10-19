Жителям Петербурга рассказали, как отличить волонтера от мошенника

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга объясняет, как отличить настоящего волонтера от злоумышленника, пользующегося обстоятельствами пандемии.

В частности, волонтеры никогда не заходят в квартиру или дом. Кроме того, добровольцы никогда не придут, если вы не оставляли заявку на покупку продуктов или лекарств на горячей линии 8 (800) 200-34-11. Волонтер также никогда не станет предлагать вам индивидуальные средства защиты.

Каждый участник акции #МыВместе имеет при себе специальный бейдж с индивидуальным номером и голограммой, а также паспорт. Волонтеры всегда осведомлены о номере заявки благополучателя и озвучивают его в начале диалоге. Если вы подозреваете, что за дверью мошенник, необходимо позвонить в волонтёрский штаб Северной столицы по телефону +7 (812) 245-32-30 и уточнить информацию по номеру на бейдже добровольца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубани опровергли информацию о грабителях, «работающих» под видом волонтеров.