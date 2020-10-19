Информацию о грабителях с усыпляющими масками в Краснодарском крае назвали фейком

Информацию о грабителях с усыпляющими масками в Краснодарском крае назвали фейком
Заявлений от пострадавших в подобных ситуациях правоохранителям не поступало. Фото: pixabay.com

В региональном управлении МВД России заявили, что информация о грабителях, которые под видом волонтеров раздают жертвам усыпляющие маски, является ложной.

В Краснодарском крае стали активно распространяться через мессенджеры и социальные сети сообщения о злоумышленниках, которые орудуют в городах. Преступники якобы представляются волонтерами, раздающими медицинские власти по инициативе местных властей. Защитные средства пропитаны специальным веществом, которое быстро усыпляет жертву и позволяет грабителям проникнуть в квартиру.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подчеркнули, что аналогичная информация распространялась и в других регионах. Она не соответствует действительности, поскольку никаких заявлений от «пострадавших» не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти безработный избил женщину с кастрюлей и ограбил её.

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