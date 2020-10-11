В Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей, а после ограбил

В Выборгском районе Ленобласти задержали безработного мужчину, ограбившего свою сожительницу после совместного распития спиртного.

Инцидент произошел в ночь на среду, 7 октября, в поселке Первомайское. В отдел полиции обратилась неработающая женщина с заявлением о том, что ее 37-летний сожитель во время ссоры избил ее кастрюлей, а после ограбил.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, женщина добавила, что после алкогольного застолья она осталась без 50 тыс. рублей, мобильного телефона и золотого кольца. Собутыльник также забрал ключи от квартиры и ее авто.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Спустя три дня злоумышленника удалось задержать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в «коммуналке».