В Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей, а после ограбил

В Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей, а после ограбил
Мужчина ударил женщину кастрюлей. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти задержали безработного мужчину, ограбившего свою сожительницу после совместного распития спиртного.

Инцидент произошел в ночь на среду, 7 октября, в поселке Первомайское. В отдел полиции обратилась неработающая женщина с заявлением о том, что ее 37-летний сожитель во время ссоры избил ее кастрюлей, а после ограбил.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, женщина добавила, что после алкогольного застолья она осталась без 50 тыс. рублей, мобильного телефона и золотого кольца. Собутыльник также забрал ключи от квартиры и ее авто.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Спустя три дня злоумышленника удалось задержать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в «коммуналке».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти безработный избил сожительницу кастрюлей, а после ограбил
В Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в ...
Эксперты объяснили, для чего мошенники собирают записи голосов россиян
Инфекционист назвал тесты на антитела к Covid-19 пустой тратой денег
В Петербурге за суки на коронавирус проверились 24 153 человека
К месту ДТП с «Яндекс.Такси» на Невском прибыли спасатели
С начала пандемии в России провели более 50,7 млн тестов на коронавирус
«Сойдетесь с Пашей снова»: Меньшова довела до слез Муцениеце