В Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в «коммуналке»

В Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельную поножовщину в &#171;коммуналке&#187;
Мужчина нанес удар ножом. Фото: pixabay

В Петербурге задержали мужчину, размахивающего ножом во время конфликта в «коммуналке». Пострадавший скончался в больнице.

Трагический инцидент произошел в ночь на субботу, 10 октября, в одном из домов на улице Коммунар. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что в коммунальной квартире у пострадавшего произошел конфликт с 29-летним неработающим мужчиной, который нанес смертельные ранения оппоненту.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный с ножом обчистил пункт выдачи заказов на улице Маринеско.

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