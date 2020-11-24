«Зенит» объявил состав на матч с «Лацио»

«Зенит» объявил состав на матч с «Лацио»
С первых минут на поле выйдет Артем Дзюб. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Петербургский «Зенит» объявил состав на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

С первых минут на поле выйдут Артем Дзюба, Александр Ерохин и Малком выйдут на поле с первых минут.

Полностью состав выглядит следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Барриос, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба. Запасные: Васютин, Лунев, Шамкин, Прохин, Мусаев, Сутормин, Дриусси, Азмун.

Капитаном команды снова будет защитник Деян Ловрен.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по петербургскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.

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