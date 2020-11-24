«Зенит» объявил состав на матч с «Лацио»

Петербургский «Зенит» объявил состав на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
С первых минут на поле выйдут Артем Дзюба, Александр Ерохин и Малком выйдут на поле с первых минут.
Полностью состав выглядит следующим образом:
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Барриос, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба. Запасные: Васютин, Лунев, Шамкин, Прохин, Мусаев, Сутормин, Дриусси, Азмун.
Капитаном команды снова будет защитник Деян Ловрен.
Сегодня «Зенит» сыграет с «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по петербургскому времени.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.