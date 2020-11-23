«Зенит» сыграет ключевой матч в Лиге чемпионов против «Лацио» 24 ноября

Петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.

Напомним, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.

Теперь же наоборот, «Лацио» выступит в роли хозяев встречи. Игра пройдет в Риме 24 ноября. Начало матча — 23:00 по московскому времени.

Также в рамках Лиги Чемпионов «Зенит» в этом году уже встречался с «Брюгге», которому уступил на последних минутах со счетом 1:2, а также с «Боруссией Д» — 2:0 в пользу команды из Германии.

На данный момент петербургский клуб занимает последнюю строчку в группе F после 3 из 6 туров. Матч с «Лацио» станет решающим. В случае поражения, «Зенит» потеряет шансы на выход из группы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» на выезде.