«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» на выезде

Матч завершился со счетом 2:2.

Петербургский «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Команды забили по одному голу в каждом из таймов.

Отметим, что клуб из Северной столицы дважды в матче выходил вперед. Сначала счет открыл Далер Кузяев с передачи Дугласа Сантоса на 15 минуте. А затем на 48 минуте счет 2:1 в пользу «Зенита» сделал Деян Ловрен с паса все того же бразильца – Дугласа Сантоса.

При этом «Ахмат» нашел чем ответить на результативные действия сине-бело-голубых. Грозненцы отыграли первый гол спустя десять минут. На удар Далера Кузяева на 25-й минуте ответил Бернард Бериша. Также именно он забил второй гол на 53-й минуте, реализовав точно одиннадцатиметровый удар.

Также в матче было удаление. На второй добавленной минуте ко второму тайму красную карточку получил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что «Зенит» с «Ахматом» забили по одному голу в первом тайме.