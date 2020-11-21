«Зенит» с «Ахматом» забили по одному голу в первом тайме

«Зенит» с «Ахматом» забили по одному голу в первом тайме
Далер Кузяев. Фото: ФК "Зенит"

Обе команды ушли на перерыв, забив в первом тайме по одному голу. После 15 минут отдыха игра в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги продолжится.

Отметим, что в начале матча за сине-бело-голубых отличился полузащитник Далер Кузяев. Голевую передачу на футболиста отдал Дуглас Сантос. Гол был забит на 15-ой минуте встречи.

Ближе к середине встречи хозяева матча смогли отквитать пропущенный гол. За «Ахмат отличился Бернард Бериша. Голевой передачей отметился Артем Полярус. Реализован момент был на 25-ой минуте.

Свое преимущество «Зенит» смог упустить за 10 минут встречи.

Напомним, что матч проходит в Грозном. Второй тайм начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба вышел на поле против «Ахмата» с первых минут встречи. Отметим, что у игрока не оказалось капитанской повязки.

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