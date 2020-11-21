Дзюба выйдет в основе на матч против «Ахмата» в Грозном

В субботу днем, 21 ноября, петербургский «Зенит» сыграет на выезде очередной матч чемпионата России по футболу против «Ахмата». На сайте команды появился стартовый состав на данный поединок.

С первым минут на поле выйдут Кержаков Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.

Подключится в любое время к матчу смогут футболисты замены. Это Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Шамкин, Малком.

Напомним, что матч сине-бело-голубых против «Ахмата» пройдет в Грозном в 16:30 по московскому времени. Игра состоится в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба был признал лучшим игроком «Зенита» в матче против «Краснодара». Игрок отметился победным голом на 79-й минуте.