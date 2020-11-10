Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче с «Краснодаром»

Болельщики «Зенита» выбрали Артема Дзюбу лучшим игроком в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром». Игрок отметился победным голом на 79-й минуте.

Опрос проходил в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе футбольного клуба «Зенит». За игрока отдали 51% голосов.

Отметим, что прошедшая игра смогла прервать безголевую серию Артема Дзюбы. Не смотря на незабитый пенальти в первом тайме, игрок смог забить в концовке матча и принести «Зениту» заветные три очка. Игра с «Краснодаром» закончилась со счетом 3:1.

При этом, на самом стадионе болельщики были настроены к Дзюбе более пессимистично. Фанаты освистали игрока из-за слитого интимного видео в Интернет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слив интимного видео в Интернет.