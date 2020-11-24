Дзюба забил первый гол в сезоне ЛЧ

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил первый гол в Лиге чемпионов-2020/21.

Закончился первый тайм матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Команды ушли на перерыв со счетом 1:2 в пользу римлян.

Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил нападающий Артем Дзюба, ударив в левый от себя угол ворот соперника.

Всего за последние два месяца форвард забил второй раз, включая матчи за сборную России и за «Зенит» во всех турнирах. Матч проходит на стадионе «Олимпико» в Рим. Впереди второй тайм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.