Коронавирус унес жизни 75 пациентов в Москве

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 75 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего с начала пандемии в столице России скончались 8 530 пациентов.

Отметим, что Москва лидирует в России по числу заразившихся коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 566 417 случаев заражения коронавирусом, из них 5 838 за последние сутки. При этом полностью выздоровели 416 242 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Суточный прирост перешел отметку в 25 тыс. человек.