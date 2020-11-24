Коронавирус унес жизни 75 пациентов в Москве

Коронавирус унес жизни 75 пациентов в Москве
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 75 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего с начала пандемии в столице России скончались 8 530 пациентов.

Отметим, что Москва лидирует в России по числу заразившихся коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 566 417 случаев заражения коронавирусом, из них 5 838 за последние сутки. При этом полностью выздоровели 416 242 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Суточный прирост перешел отметку в 25 тыс. человек.

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