«Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Лацио» обыграл «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, закончилась со счетом 3:1.

Единственный гол в составе «Зенита» забил нападающий Артем Дзюба на 25-й минуте матча.

Форвард забил девять мячей за карьеру в основном раунде ЛЧ и побил рекорд бывшего полузащитника московского «Спартака» Андрея Тихонова по этому показателю.

У «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (3, 55) и Марко Пароло (22). «Зенит» занимает последнее место группы F с одним очком. Лидирует дортмундская «Боруссия» (9), второе место у «Лацио» (8), третье — у «Брюгге» (4).

«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закончился первый тайм матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Команды ушли на перерыв со счетом 1:2 в пользу римлян.