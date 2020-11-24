Канделаки прокомментировала поражение «Зенита» в матче с «Лацио»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поражение петербургского «Зенита» от «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Негоже, конечно, начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Миша Кержаков, кстати, дважды спас команду и его усилия могут сделать разницу при подведении итогов в группе. Вот, собственно, и весь позитив», — написала она в своем Telegram-канале.

Римский «Лацио» обыграл петербургский «Зенит» в решающем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:1.

Команда Семака лишилась шансов выйти в плей-офф турнира.

Фанаты могли наблюдать за матчем в прямом эфире «Матч ТВ». Игра проходила при пустых трибунах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.