За неделю в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек

За неделю в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек
За неделю в мире выявили 4 060 891 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ сообщила о самом высоком показателе заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

За неделю в мире выявили 4 060 891 новый случай заражения коронавирусом.

Число смертельных исходов достигло 67 221 человека. Оба показателя выше, чем неделей ранее. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что данные о заболеваемости прошлой недели говорят о «замедлении глобальных темпов» эпидемии.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 634 671 пациент, число смертельных исходов достигло 37 031.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Суточный прирост перешел отметку в 25 тыс. человек.

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