Матвиенко не видит оснований для новых жестких мер из-за ситуации с коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит оснований для введения по России новых жестких мер из-за ситуации с распространением коронавируса.

«В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких, как локдаун, нет», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что ситуация с коронавирусом в регионах разная. По ее словам, сейчас нет необходимости для нового закрытия российских границ, сообщают «Известия».

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 634 671 пациент, число смертельных исходов достигло 37 031.

Отметим, что с 23 ноября, в Петербурге начали действовать новые ограничения на фоне коронавируса. В частности, спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. В торговых центрах прекращают работу заведения общественного питания, а также ледовые катки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в России. Суточный прирост перешел отметку в 25 тыс. человек.