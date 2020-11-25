Костенко посчитала Тарасова «бабником» во время первого свидания

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы в браке уже три года. В своем микроблоге модель призналась, что не рассчитывала на что-то серьезное.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Модель отвечала на вопросы подписчиков и один из них был про Тарасова. У девушки спросили, какое первое впечатление сложилось при знакомстве с футболистом. Костенко призналась, что он показался ей бабником, но, если учитывать статус женатого мужчины, в котором тогда состоял Тарасов, опасения модели можно понять.

Сейчас пара живет в браке, у них двое детей. Что касается первого впечатления модели от будущего мужа, теперь оно изменилось. Костенко полностью доверяет супругу и не раз говорила, о том, как преодолела ревность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Костенко добилась алиментов у Тарасова.