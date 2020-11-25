В мире выявлено более 59,6 млн случаев заражения Covid-19

С начала пандемии в мире зарегистрировали 59 млн 679 тыс. 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по числу заболевших остается США.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Как сообщил Университет Джонса Хопкинса, в Америке подтверждено свыше 12 млн 589 тыс. случаев COVID-19. В Индии болезнь подхватили более 9 млн 177 тыс. человек, в Бразилии — 6 млн 87 тыс., во Франции — 2 млн 206 тыс., в России — 2 млн 138 тыс., в Испании — 1 млн 594 тыс.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в число регионов, где занято более 90% коек ковид-пациентами. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с распространением коронавируса в стране осложняется, но находится под контролем.