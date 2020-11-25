В России за сутки коронавирус подхватили 25 675 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 25 675 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у более 23 тыс. человек. Медики зафиксировали 507 смертей по стране.

Об этом стало известно в среду, 25 ноября. Согласно данным оперштаба, в стране коронавирусную инфекцию подхватили 23 675 человек за сутки.

Заболевание обнаружили у граждан 85 регионов страны, у 21,8 % пациентов болезнь протекает бессимптомно. Всего с начала пандемии в государстве выявили 2 162 503 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург оказался в лидерах по суточной смертности по коронавирусу. За минувшие сутки в городе скончались 85 человек.

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