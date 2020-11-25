В Кремле оценили влияние пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества

В Кремле оценили влияние пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества
Песков признал, что ситуация с коронавирусом сложная, но призвал россиян довериться властям. Фото: сайт Президента России

Заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как в Кремле оценивают влияние пандемии коронавируса на общество.

По словам пресс-секретаря президента, на фоне сложившейся эпидемиологческой ситуации среди населения наблюдается повышенная тревожность и пессимизм. При этом Песков признал, что окружающая обстановка сама по себе «оптимизма не добавляет». Его цитирует РИА Новости в среду, 25 ноября.

Представитель Кремля также подчеркнул, что меры, принятые на федеральном и региональном уровне, позволят избежать коллапса системы российского здравоохранения. Кроме того, власти успевают «оперативно и эффективно» справляться с «узкими проблемными моментами», возникающими точечно в разных регионах страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему Путин не стал добровольцем в испытаниях отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.

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