Картели на рынке соцпитания Петербурга грозят СМИ претензиями и исками

Участники рынка социального питания в Петербурге устроили медийную атаку на СМИ, грозя претензиями и исками после многочисленных скандалов и публикаций о нарушениях в деятельности фирм, предоставляющих еду в образовательные учреждения.

Рынок соцпитания в Петербурге неоднократно становился объектом внимания журналистов, а также надзорных и правоохранительных органов после появления информации в СМИ и социальных сетях о деятельности определенных компаний. Одной из таких является петербургский поставщик питания «Фирма Флоридан», которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дважды признавала участником картельных сделок.

В октябре 2018 года был вскрыт картель между АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района», а в августе 2020 года – картель, в который помимо «Флоридана» вошли АО «Артис-детское питание», ООО «База Мария» и ООО «Лимак-Нева». УФАС были подтверждены и другие инциденты нарушения закона о конкуренции со стороны «Флоридана».

24 ноября на почтовые ящики петербургских СМИ, в том числе нашей редакции, поступил пресс-релиз от АО «Фирма Флоридан» совместно с ООО «Торговый дом А.П. Иванов» под названием «Информационная атака на фоне передела рынка социального питания Санкт-Петербурга». В нем указанные компании обращаются к СМИ Петербурга с просьбой прекратить участие в информационной травле своих предприятий. Данный пресс-релиз был растиражирован многими изданиями.

Соцсети как инструмент повышения репутации

Наша редакция решила тщательно разобраться в ситуации и проверить сведения, указанные «Флориданом» и «ТД А.П. Иванов» в качестве обоснования наличия травли со стороны общественности, распространяемой в средствах массовой информации.

«В течение ноября более 40 информационных ресурсов опубликовали посты из социальных сетей от анонимных источников с подложными фото- и видеосвидетельствами и распространили вымышленные сведения о плохой еде и антисанитарии на предприятиях компаний», — говорится в обращении.

«Фирма Флоридан» действительно фигурировала в проверках прокуратуры и Роспотребнадзора в рамках поставок питания в школы Петербурга. Жалобы возникали и в социальных сетях, с зафиксированными на камеру продуктами питания организации. Практически в каждом случае были указаны наименования образовательных учреждений и данные о заявителях. Чаще всего ими выступали родители детей в сообществах «ВКонтакте». «Флоридан» упоминался и в явно положительном ключе, однако компанию в использовании фейковых аккаунтов для саморекламы, что может выступать частью спланированной медийной атаки.

23 ноября в сообществе «Объединение школьных матерей СПб» появился пост, в котором авторы рассказали о попытке неизвестных лиц распространить информацию о высоком качестве питания в школе №777. В качестве подтверждения были использованы фотографии, позаимствованные из пресс-релиза с официальной проверки школьной столовой, проводимой 19 ноября 2020 года.

https://vk.com/wall-199665195_1099

Похоже, использование аккаунтов, которые весьма напоминают фейковые для распространения сведений о проверке, в которой не было выявлено серьезных нарушений, вызвало у авторов поста подозрения в попытке пиара поставщика на фоне многочисленных жалоб на качество предоставляемого питания.

Наша редакция проанализировала сообщения и в других сообществах, где к данному поставщику возникали вопросы по качеству питания. В некоторых из них на сторону «Флоридан» становились представители столовых и кафе в школах. Так, 17 ноября в сообществе «Мамы СПЧ. Приморский район СПб» был опубликован пост, в котором один из родителей учащегося школы № 44 в Приморском районе показывает качество горячего питания. На видеозаписи присутствует так называемый «суп крестьянский с говядиной». Отсутствие в нем мяса и продуктового наполнения, как указывается в составе, вызвало недовольство не только родителя ребенка, снявшего видео, но и родителей других детей в комментариях.

В спор с недовольными родителями вступила некая Мария Веселова, которая представилась заведующей производством питания в данной школе. Женщина сообщила, что фотографии в посте являются подставными, и она самостоятельно следит за обеспечением питания. В качестве подтверждения женщина представила якобы фотографию обедов от 16 ноября в школе № 44.

Однако доказательство в виде фотографии без каких-либо отличительных черт восприняли не все родители и вступили с женщиной в спор, продолжая жаловаться на качество предоставляемого детям питания в школе.

После проверки госзакупки ГБОУ школа № 44 Приморского района выяснилось, что поставщиком питания до конца 2020 года является компания «Фирма Флоридан», заключившая контракт на сумму 13,5 млн рублей.

При более детальном рассмотрении аккаунта Марии Веселовой выяснилось, что к компании «Фирма Флоридан» она отношения не имеет, но в качестве основного места работы указала другого поставщика питания в Петербурге – ЗАО «Артис-детское питание».

Примечательно, что на данный момент «Артис-детское питание» выступает акционерным обществом, сменив наименование в 2017 году.

https://www.rusprofile.ru/history/2257384?origin=egrul

Напомним, ФАС России в августе 2020 года выявила наличие картеля на рынке соцпитания, в который входила и «Фирма Флоридан» и «Артис-детское питание». Работа повара «Артиса» в столовой школы, где поставщиком выступает «Флоридан», вызывает вопросы.

Создается впечатление, что «Фирма Флоридан», заявляющая об использовании соцсетей в травле предприятия, или кто-то, маскирующийся под нее, вероятно, может использовать фейковые аккаунты и сотрудников фирм из выявленного ФАС картеля для создания определенного положительного образа в СМИ после скандалов и признанных госорганами нарушений.

Отравления и кража документов

Еще одним показателем травли, по мнению пресс-службы «Фирмы Флоридан», выступают инциденты с отравлением детей в школе № 422 Кронштадтского района, а также в детском саде № 92 Красносельского района.

«Случаи отравления детей в октябре-ноябре 2020 года (детсад № 92 Красносельского района, школа № 422 Кронштадтского района) не имели отношения к деятельности предприятий «Фирма Флоридан» и «Торговый Дом А. П. Иванов». Журналисты, приписывающие ответственность за данные случаи отравления «Фирме Флоридан» и «Торговый Дом А.П. Иванов», нарушают требования закона и профессиональной этики», — говорится в обращении.

Указанные инциденты отравления действительно фиксировались уполномоченными органами, однако виновниками были признаны совершенно другие поставщики, о чем неоднократно писали СМИ. По каждому из указанных инцидентов были возбуждены уголовные дела. В школе № 422 поставщиком выступает ТД «Профпит», а в детсаде № 92 – «ТЗБ «Петроградская». В новостных материалах по указанным инцидентам в СМИ «Флоридан» фактически не фигурирует.

Попытка «Флоридана» в своем пресс-релизе обратить внимание на эти компании может по крайней мере намекать на наличия неформальных связей с ТД «Профпит» и «ТЗБ «Петроградская». Либо «Флоридан» пытается переключить внимание на действие коллег-конкурентов.

Попытка оказания влияния на средства массовой информации проявляется и в отношении второго заявителя пресс-релиза – ООО «ТД А.П. Иванов».

«Кроме информационной атаки «Фирма Флоридан» и «Торговый Дом А.П. Иванов» подвергаются неправомерным внеплановым проверкам, исходящим не со стороны уполномоченных государственных органов, а со стороны нанятых по договору консультационных услуг за 2000 рублей сторонних «экспертов» без соответствующих лицензий, разрешений и тестов на коронавирус. Когда подрядчик отказывается допускать подозрительных «экспертов» на обслуживаемые школьные объекты, это используется как повод, чтобы обвинять компанию в нарушениях», — сообщается в пресс-релизе.

В данном случае речь может идти об инциденте с гендиректором «ТД А.П. Иванов» Юрием Ивановым. Во время проведения оценки по поручению прокуратуры в школе № 603 сотрудниками Управления социального питания (УСП) он, предположительно, незаконно завладел документами сотрудника контрольного органа.

Потерпевшая сторона обратилась с заявлением в 7-ое отделение УМВД во Фрунзенском районе. Иванов вместо того, чтобы вызвать полицию и разобраться на территории школы, в итоге, предположительно, изъял документы и скрылся в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что он направился с ними в прокуратуру, чтобы написать заявление и сообщить о нарушениях.

Медийная атака картелей на СМИ

Пресс-служба «Фирмы Флоридан» в заключение пресс-релиза сообщила, что «информационная травля», с которой столкнулось она и «ТД А.П. Иванов» связана с грядущим переделом рынка соцпитания в Петербурге, система организации питания которого считается одной из лучших в России.

«Средний петербургский ребенок является клиентом компании соцпита около пятнадцати лет – 4 года детского сада и школьное 11-летие. Качество питания очень важно для юных петербуржцев. Ограничение конкуренции, устранение добросовестных подрядчиков, укрупнение господрядов в итоге скажутся на качестве поставляемого детям питания», — говорится в пресс-релизе.

Слова об ограничении конкуренции для «Фирмы Флоридан» звучат довольно иронично, учитывая подтвержденные антимонопольной службой факты неоднократных картельных сговоров компании на рынке соцпитания, лишающие возможности конкурентов обеспечить образовательные учреждения питанием по более выгодным контрактам.

Массовая рассылка изданиям данного пресс-релиза, по мнению нашей редакции, может восприниматься как медийная атака на СМИ с привлечением в качестве инструментов давления претензий и исковых заявлений. Ведь информация о наличии картелей, в который входила «Фирма Флоридан», подтверждена Федеральной антимонопольной службой.