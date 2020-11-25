В ЕС начали переговоры с производителем вакцины против COVID-19 «Спутник V»

В ЕС начали переговоры с производителем вакцины против COVID-19 &#171;Спутник V&#187;
Помимо России, изучение "Спутника V" проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии. Фото: Министерство здравоохранения РФ

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) приступило к переговорам с производителем российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Пока неясно, к чему приведут встречи сторон — агентство и создатели вакцины находятся на начальном этапе обсуждений, у Еврокомиссии нет никакой информации по отечественной разработке, сообщает РИА Новости в среду, 25 ноября, ссылаясь на официального представителя Еврокомиссии. После изучения препарата ЕМА опубликует на своем сайте рекомендации по вакцине.

Напомним, что «Спутник V» стала первой в мире вакцинной от коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Разработанная специалистами центре имени Гамалеи, она была зарегистрирована в начале августа 2020 года. Препарат демонстрирует эффективность свыше 91%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за границей доза «Спутник V» будет стоить менее 10 долларов.

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