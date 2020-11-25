У шестерых детей, захваченных в заложники в Колпино, выявили истощение

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказал о состоянии и дальнейшей судьбе шестерых детей, которых во вторник, 24 ноября, захватил в заложники их отец. Инцидент произошел в Колпино.

На данный момент четверо младших детей находятся в больнице №22. Двое старших, 9 и 15 лет, госпитализированы в детскую больницу имени Филатова — у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение носа, ссадины по всему телу. Травмы сопровождаются высокой температурой.

Поводов для беспокойства за жизнь и здоровье остальных детей, к счастью, нет, однако у них выявили истощение, проблемы с ЖКТ и пониженный уровень гемоглобина, что является симптомами анемии и неправильного питания. Митянина подчеркнула, что забирать детей из семьи никто не собирается — после выписки их вернут матери. Женщина, между тем, исчезла и пока не выходит на связь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителю Колпино, взявшему в заложники своих детей, предъявили обвинение.