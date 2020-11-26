Больница Святого Великомученика Георгия отмечает 150-летие

Лучшим сотрудникам учреждения вручили награды и благодарственные письма.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что больница Святого Великомученика Георгия празднует свой юбилей в непростое время. Сейчас в учреждении принимают коронавирусных пациентов. Именно это учреждение стало первым в Санкт-Петербурге, которой было перепрофилировано под лечение людей, зараженных инфекцией.

На данный момент в больнице помогли более 11 тысячам заболевшим. Лучшим сотрудникам учреждения вручили награды и благодарственные письма.

«Благодаря главному врачу и всему коллективу больница Святого Великомученика Георгия — ведущий городской стационар. А традиции, заложенные сестрами милосердия в конце XIX, стали официальным девизом клиники, и сохраняются не на словах, а на деле»,

— подчеркнул вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на работу в больницы вывели почти 2,5 тыс. студентов, но персонала все равно не хватает.