В Петербурге на работу в больницы вывели почти 2,5 тыс. студентов, но персонала все равно не хватает

В Петербурге к работе в больницах привлекают студентов медицинских колледжей и старшекурсников вузов. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. Он отметил, что многие студенты положительно отреагировали на просьбу о помощи.

Студенты помогут с документацией и будут общаться с гражданами. Это позволит разгрузить участковых терапевтов. Некоторых отправят в инфекционные и перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом стационары. Платить за помощь им не будут. Уточняется, что к работе привлекли 1,9 тысяч студентов медицинских колледжей и 500 старшекурсников вузов.

Между тем, в Петербурге сложилась непростая ситуация с нехваткой медицинского персонала. В частности вице-губернатор Евгений Елин заявлял, что в городе не хватает подготовленного младшего медицинского персонала.

«Мы не можем провести лабораторные исследования в том количестве, которое нам необходимо. У нас есть оборудование, но не хватает персонала», — сообщал он.

Петербург испытывает нехватку и медсестер, и врачей. По данных комитета по здравоохранению, городу нужно еще около трех тысяч медицинских сестер. Однако, как отмечала главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью комитета Ирина Бубликова, этот вопрос стоит перед больницами Петербурга десятилетиями.

На сайте комитета по здравоохранению Петербурга также все еще опубликовано объявление о наборе персонала в городские больницы. В дефиците оказались и врачи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в три раза выросло число вакансий для медиков и фармацевтов. За три недели октября появилось свыше трех тысяч новых предложений по работе в этой области.