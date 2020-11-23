В Петербурге студенты медколледжей и вузов будут помогать врачам

Их направят в городские поликлиники, в инфекционные и перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом стационаров.

В Санкт-Петербурге 1,9 тысяч студентов медицинских колледжей, а также 500 старшекурсников вузов вызвались помогать врачам в непростой период. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев заявил, что многие студенты положительно отреагировали на просьбу о помощи. Он убежден, что из таких учеников выйдут хорошие специалисты. Студенты помогут с документацией и будут общаться с гражданами. Это позволит разгрузить участковых терапевтов.

Некоторые будут трудиться в инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационарах. За помощь им платить не будут.

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