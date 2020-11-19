Евгений Елин: в Петербурге недостаточно подготовленного младшего медицинского персонала

С началом пандемии коронавируса стало ясно, что в Петербурге недостаточно подготовленного младшего медицинского персонала. Об этом в ходе телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Елин считает, что в будущем стоит пересмотреть соотношение между врачами и средним и младшим медицинским персоналом в городе. Ведь на плечи последних ложится хоть и невидимая, но очень значимая, в том числе в период пандемии коронавируса работа.

«Мы не можем провести лабораторные исследования в том количестве, которое нам необходимо. У нас есть оборудование, но не хватает персонала. Мы не смогли быстро развернуть систему, связанную с оповещением. Такие работы на первый взгляд не видны, но без них ничего не возможно сделать. Они лежат на плечах именно среднего и младшего медицинского персонала. Без них нам никуда», — сказал он.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как Петербург в период пандемии коронавируса помогает своим медицинским работникам.