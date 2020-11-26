Власти Петербурга хотят штрафовать на полмиллиона заведения, принимающие посетителей после 23 часов

Заведения-нарушители не только принимали посетителей после 23 часов, но и допускали к работе сотрудников без СИЗ, а также не имели QR-кодов, разрешающих работу во время пандемии. Фото: pixabay

Заведения-нарушители не только принимали посетителей после 23 часов, но и допускали к работе сотрудников без СИЗ, а также не имели QR-кодов, разрешающих работу во время пандемии. Фото: pixabay

В Смольном рассматривают возможность привлечения к ответственности владельцев помещений, в которых располагаются заведения-нарушители, принимающие посетителей после 23 часов.

О намерениях властей в четверг, 26 ноября, информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина. На сегодняшний день в Петербурге существует около 8 тысяч заведений, из которых 40% были круглосуточными до введения новых ограничительных мер. По итогам профилактических рейдов было выявлено около 100 точек общепита, которые работали после 23 часов — 10 из них даже были закрыты.

Комитет по промышленной политике рассматривает возможность введения внушительных штрафов для арендодателей, предоставляющих помещения заведениям-нарушителям. Аналогичная ответственность может распространиться и на торговые центры, в которых детские комнаты и другие развлекательные объекты продолжат работу, несмотря на запрет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сумма штрафов в России за отсутствие тестов на коронавирус после возвращения из-за границы превысила 4 млн рублей.