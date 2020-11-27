В мире количество инфицированных Covid-19 превысило 60,8 млн

Количество новых случаев заражения Covid-19 в мире превысило 60,8 млн и составило 60 млн 880 тыс. 145 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число случаев смерти пациентов с коронавирусом в мире составило 1 млн 430 тыс. 822.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировали в США — 12 млн 883 тыс. 258. В Индии зарегистрировали 9 млн 266 тыс. 705 случаев заражения, в Бразилии — 6 млн 166 тыс. 606 случаев.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала смертельные симптомы коронавируса. По словам врача, при их обнаружении стоит немедленно отправляться к врачу или вызывать бригаду скорой помощи.