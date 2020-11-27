Сергей Шнуров высмеял литературные способности Юрия Лозы и Иосифа Пригожина

Известный петербургский музыкант Сергей Шнуров высмеял написавших книги Иосифа Пригожина и Юрия Лозу.

Шнуров опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он держит в одной руке книгу Юрия Лозы с его портретом и книгу Иосифа Пригожина, на которой также размещена его фотография.

В трех четверостишиях музыкант пообещал прочесть «Научу писать хиты» Лозы и «Вершину шоу-бизнеса» Пригожина, отметив, что без них литература бы умерла.

«Две глыбы мысли, два гиганта!» — написал Шнуров.

Подписчики музыканта пришли в восторг от нового произведения. Они отметили, что Шнуров попал в самую точку и призвали его не бояться угроз знаменитостей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае.