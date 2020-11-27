Как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Петербурге: инфографика Gazeta.SPb

В Петербурге с 26 ноября во всех районах Северной столицы началась бесплатная выдача лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Gazeta.SPb рассказывает, как получить препараты.

Для того, чтобы получить бесплатные препараты, необходимо при симптомах ОРВИ вызвать врача на дом. Медик сам поставит диагноз при осмотре и определит степень тяжести состояния пациента. От этого будет зависеть назначенная схема лечения. Амбулаторное лечение в Петербурге проходят пациенты в легкой и средней степени тяжести. Дожидаться положительного теста на коронавирус им будет не нужно.

Ходить за лекарствами в аптеку или в больницу также не нужно – медик принесет их на дом при первом визите. Если больной уже находится на амбулаторном лечении, то лекарства он сможет получить при повторном визите врача, если назначенное ранее лечение ему не помогло.

При этом стоит помнить, что лекарства будут выдаваться строго по медицинским показаниям больным старше 18 лет.

На бесплатные препараты могут рассчитывать и те пациенты, которые были выписаны из стационаров на долечивание.

Пациенту будет необходимо подписать согласие на оказание помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции. В случае отказа подписать такой документ бесплатные лекарства предоставляться не будут.

Ранее gazeta.spb.ru писала о недостаток вакцин от коронавируса. Как сообщала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, главный недостаток заключается в необходимости делать вакцинацию дважды. По ее словам, необходимость второго этапа повышает риск того, что человек не придет к врачам во второй раз. Это сведет на нет весь положительный эффект.