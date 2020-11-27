В России выявлено более 27 тысяч случаев коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба на утро 27 ноября в России выявлено 27 543 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны, при этом 2,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 496 летальных исходов.

Полностью выздоровело и выписалось из больниц 26 682 человека.

С начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.