Стало известно, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу

Инфекционист РУДН заявил, что в России порядка 50-60% населения имеют антитела к коронавирусу.

По его словам, Россия в настоящий момент находится во второй половине эпидемпроцесса, сообщает «РИА Новости».

«У второй части населения есть шанс либо встретиться с вирусом, заразиться, либо не встретиться», — отметил он.

За сутки в России выявлено 27 543 новых случаев заражения COVID-19.

С начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.