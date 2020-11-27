Работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси

Работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси
Врачам выделят деньги на такси. Фото: pixabay.com

Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что эти деньги можно будет потратить только оплату такси и только по служебной необходимости.

» Мы сейчас ведем расчеты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача», — пояснил Дмитрий Чернышенко.

С начала пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи коронавирус такси


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Германии мужчина нашел на дороге отрубленную ногу
«Зенит» улетел в Тулу на матч с «Арсеналом»
В МВД рассказали, каким будет электронный паспорт
«Судью» из «Часа суда» осудили за мошенничество
Работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси
Навальный призвал вводит санкции против богатейших россиян
В Минздраве уверены, что коронавирус покинет Россию в следующем году
Петербургским арендаторам городской недвижимости получат отсрочку по ...