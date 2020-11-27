В Лондоне посетителям кафе запретят пить после еды из-за Covid-19

В Великобритании новые меры ограничения вступят в силу со 2 декабря. Посетителям баров и ресторанов запретят пить после приема пищи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Кроме этого, со 2 декабря страна полностью уходит на локальную трёхуровневую систему ограничений из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Таким образом, ограничения коснулись и общепита. Например, посетителям запрещено приходить в заведение для заказа алкогольных напитков. Купить данную продукцию можно только как часть заказа. Также запрещено покупать алкоголь после приема пищи. Таких посетителей можно будет выгонять из кафе и ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, когда, по словам эксперта, в России может закончиться масочный режим.

Отмечается, что данные ограничения будут преследовать россиян до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным.