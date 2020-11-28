«Невеселая песня»: новый клип Крида и Моргенштерна набрал почти 7 млн просмотров

Ролик был в сети был опубликован 24 ноября. Фото: скриншот с сайта Youtube

Ролик был в сети был опубликован 24 ноября. Фото: скриншот с сайта Youtube

Клип Егора Крида и Моргенштерна на трек «Веселая песня» набрал почти 7 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Клип снят в стиле «жизнь после Апокалипсиса», главные герои клипа появляются на фоне развалин Москвы.

За первые сутки после публикации видео набрало 4 млн просмотров. Ролик был в сети был опубликован 24 ноября.

«Моргенштерн уже не верил в выход этого клипа, но когда-то это должно было случиться. Если есть грустная, то веселая песня быть просто обязана», – говорится в описании к видео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рэп-музыкант Алишер Моргенштерн оскорбительно высказался со сцены на своем концерте в Белоруссии в адрес фанатов, которые пришли на мероприятие с флагами оппозиции. По словам очевидцев, артист со сцены оскорбил данных фанатов, сообщив в грубой форме, что ему все равно на происходящее в Белоруссии.