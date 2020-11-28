Врач рассказал, что поможет избавиться от последствий коронавируса

Врач рассказал, что поможет избавиться от последствий коронавируса
Многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с нарушением дыхания. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с нарушением дыхания. Это связано с повреждением легких.

«Универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором (Анастасией) Стрельниковой. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все», — отметил врач.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 38 558, при этом выздоровело 1 712 174 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.

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